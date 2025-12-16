Финансовый эксперт Балынин рассказал, что заявку на получение ежегодной семейной выплаты можно подать онлайн

Ежегодная семейная выплата станет важным элементом системы поддержки семей в России. Работающие родители, имеющие двоих и более детей, смогут получать такую помощь, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью RT .

Эксперт пояснил, что данная мера предполагает возвращение части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), ранее уплаченных родителями.

«Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточного минимума на душу населения», — пояснил специалист.

По его словам, размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из региональных особенностей и уровня установленного в конкретном субъекте федерации прожиточного минимума. Подать заявку на получение пособия можно дистанционно через портал государственных услуг или при личном обращении в Соцфонд или МФЦ.