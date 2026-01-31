Финансовый эксперт Балынин объяснил, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа

Продолжительность страхового стажа влияет на размер социальных выплат, включая пособие по временной нетрудоспособности. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT.

Он пояснил, что при стаже до пяти лет размер пособия составляет 60% среднего заработка, при пяти–восьми годах — 80%, а при восьми годах и более выплачивается в полном объеме.

Кроме того, наличие 37 лет страхового стажа у женщин и 42 лет у мужчин дает право на досрочный выход на пенсию — на два года раньше установленного возраста. Страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве, добавил aif.ru.

