Финансовый аналитик Беляев объяснил, что Крым привлекателен для бизнеса достопримечательностями и климатом

Крым обладает бизнес-привлекательностью благодаря ряду факторов: приятный климат, море, исторические памятники и природные красоты. Об этом заявил доктор экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с изданием «Крым 24» .

Он также отметил, что Крым является здравницей всесоюзного значения, что добавляет ему привлекательности. Эти уникальные характеристики играют важную роль в бизнес-ценности региона, особенно в условиях ограниченных поездок в другие страны.

Отмечается, что с января по сентябрь 2024 года Крым посетили более 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Почти 50% отдыхающих предпочли южное побережье, около 25% выбрали западное, а свыше 15% — восточное.