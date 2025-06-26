Финансист Волкова связала рост цен с необходимостью оптимизировать личные финансы

Финансовый консультант Татьяна Волкова из Академии личных финансов в интервью РИАМО поделилась рекомендациями по защите накоплений в условиях ускоряющейся инфляции. Она подчеркнула, что в условиях повышения цен бессмысленно совершать покупки сверх необходимого, так как это может привести к финансовым потерям.

По данным Минэкономразвития РФ, прогноз инфляции на 2025 год повышен с 4,5% до 7,6%. Это означает, что цены на авиабилеты, аренду автомобилей, услуги такси, строительные материалы, а также фрукты и овощи могут расти, несмотря на сезон, написала vecherka-spb.ru.

В такой ситуации Волкова рекомендует зафиксировать цены на товары и услуги, приобретение которых планировалось заранее. Например, если вы собираетесь путешествовать в ближайшие полгода-год, стоит забронировать авиабилеты или отели сейчас, пока курс доллара относительно стабилен и стоимость услуг не поднялась.

Финансовый эксперт также подчеркнула, что рост цен — это повод не только для экономии, но и для оптимизации личных финансов. Она советует разделить расходы на обязательные и эмоциональные, отказаться от импульсивных покупок и искать более выгодные альтернативы привычным товарам и услугам.