Финансист Волкова напомнила о возможности возврата до 150 тысяч рублей за учебу
Россияне могут частично вернуть расходы на образование с помощью социального налогового вычета. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.
По ее словам, вычет положен за собственную учебу любой формы, образование супруга, брата или сестры, а также за очное обучение детей в возрасте до 24 лет. Организация обязательно должна иметь лицензию. За расходы 2024 и 2025 годов можно заявить до 150 тысяч рублей в год на себя и родственников и до 110 тысяч рублей — на каждого ребенка, отметило ИА НСН.
Главным подтверждением трат с 2024 года стала справка об оплате из образовательной организации. Подать документы на возврат налога можно в течение трех лет. Оформить вычет разрешено через личный кабинет на сайте ФНС, у работодателя или в упрощенном порядке.