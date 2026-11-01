Финансист Волкова напомнила о возможности возврата до 150 тысяч рублей за учебу

По ее словам, вычет положен за собственную учебу любой формы, образование супруга, брата или сестры, а также за очное обучение детей в возрасте до 24 лет. Организация обязательно должна иметь лицензию. За расходы 2024 и 2025 годов можно заявить до 150 тысяч рублей в год на себя и родственников и до 110 тысяч рублей — на каждого ребенка, отметило ИА НСН.

Главным подтверждением трат с 2024 года стала справка об оплате из образовательной организации. Подать документы на возврат налога можно в течение трех лет. Оформить вычет разрешено через личный кабинет на сайте ФНС, у работодателя или в упрощенном порядке.