Финансист Валишвили рекомендовала выбирать вклады с привязкой к ключевой ставке

Россияне могут заработать на процентах по банковским вкладам, но время для этого постепенно сокращается. Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили рассказала, как не упустить возможность. Ее слова привел сайт URA.RU .

Как отметила специалист, сейчас банки предлагают выгодные условия для новых клиентов и вновь привлекаемых средств на срок до шести месяцев. Для тех, кто планирует долгосрочное размещение капитала, Валишвили рекомендовала выбирать депозитные продукты, процентная ставка по которым привязана к ключевой ставке. Это позволит избежать дополнительных действий, так как процент будет корректироваться автоматически.

Валишвили также предложила применять стратегию «лесенки». Она заключается в распределении средств по депозитам с разными сроками — три, шесть и двенадцать месяцев. Такой подход обеспечивает доступность части средств в любой момент и позволяет сохранить высокий уровень доходности. Однако эксперт предостерегает от сотрудничества с небольшими банками, предлагающими слишком высокую доходность в диапазоне 15–20%. По ее мнению, такие условия могут быть рискованными.