Финансист Тучков рассказал, что повышение ключевой ставки может замедлить экономический рост в стране

Финансист, основатель консалтингового агентства Tuchkov.group Андрей Тучков в разговоре с «ФедералПресс» предположил, что дальше ждет россиян при возможном повышении ключевой ставки.
Среди основных минусов эксперт выделил замедление экономического роста в стране, снижение потребительской активности, увеличение стоимости жизни. Высокая ключевая ставка сделает кредиты неподъемными для многих граждан, что в целом приведет к снижению инвестиционной активности.
Тучков добавил, что повышение ключевой ставки поднимет цены на товары и услуги, то есть жизнь россиян станет дороже при тех же зарплатах. Повышение ставки также повлияет на безработицу из-за сокращения рабочих мест, хотя сейчас в стране такого не отмечается, добавил финансист.
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