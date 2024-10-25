Финансист Тучков рассказал, что повышение ключевой ставки может замедлить экономический рост в стране

Финансист, основатель консалтингового агентства Tuchkov.group Андрей Тучков в разговоре с «ФедералПресс» предположил, что дальше ждет россиян при возможном повышении ключевой ставки.

Среди основных минусов эксперт выделил замедление экономического роста в стране, снижение потребительской активности, увеличение стоимости жизни. Высокая ключевая ставка сделает кредиты неподъемными для многих граждан, что в целом приведет к снижению инвестиционной активности.

Тучков добавил, что повышение ключевой ставки поднимет цены на товары и услуги, то есть жизнь россиян станет дороже при тех же зарплатах. Повышение ставки также повлияет на безработицу из-за сокращения рабочих мест, хотя сейчас в стране такого не отмечается, добавил финансист.