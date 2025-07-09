Финансист Тюрнева призвала распределить бюджет до запланированного путешествия

Аналитики выяснили, что большинство россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей. «Москва 24» рассказала, как эффективно распределить бюджет для поездки.

Так, по данным опроса, 38% россиян в летний отпуск тратят от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Чаще всего деньги расходуются на кафе, рестораны, съемное жилье, экскурсии и шопинг. Реже средства требуются на спа-процедуры и аренду транспорта.

Финансовый консультант Анна Тюрнева рекомендует начинать планирование отпуска с определения затрат, исходя из направления и длительности поездки, а также желаемого уровня комфорта.

«Например, у нас есть семья с доходом 180 тысяч рублей в месяц. Цель — 10-дневное путешествие за 270 тысяч через 10 месяцев. Чтобы понять, сколько откладывать, делим сумму, которую нужно внести, на количество месяцев до отъезда. Соответственно, желательный взнос в данном случае — 27 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, всего 15% от общего заработка создают „фонд оплаты“», — отметила эксперт.

Дополнительно учитывать при расчетах рекомендуется «невидимые» издержки, такие как страховка, мобильная связь при роуминге, визовые сборы, сувениры и перевес по багажу.

Чтобы не потратить средства в первые дни, эксперт рекомендует разбить весь бюджет на количество дней отпуска. Например, лимит 10 тысяч рублей в день вместо абстрактных 100 тысяч на все путешествие.