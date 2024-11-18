Финансист Тимошкина посоветовала увеличить будущую пенсию за счет размещения ее накопительной части в НПФ

Лектор Российского общества «Знание», эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина в беседе с «ФедералПресс» призвала россиянам начать думать о жизни на пенсии уже сейчас.
Одним из вариантов увеличения будущей пенсии она назвала размещение накопительной ее части в НПФ — частных пенсионных фондах. Подобного рода фонды, по словам эксперта, привлекают средства населения для их инвестирования в различные активы.
Пенсионные накопления активно вырастут, поскольку НПФ инвестируют в активы, которые могут приносить высокую доходность. Кроме того, портфели в НПФ составляются и управляются профессионалами. Тимошкина также указала на то, что клиенты смогут получить налоговый вычет в размере 13% от суммы перечисленных добровольных страховых взносов.
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