Финансист Тимошкина посоветовала увеличить будущую пенсию за счет размещения ее накопительной части в НПФ

Лектор Российского общества «Знание», эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина в беседе с «ФедералПресс» призвала россиянам начать думать о жизни на пенсии уже сейчас.

Одним из вариантов увеличения будущей пенсии она назвала размещение накопительной ее части в НПФ — частных пенсионных фондах. Подобного рода фонды, по словам эксперта, привлекают средства населения для их инвестирования в различные активы.

Пенсионные накопления активно вырастут, поскольку НПФ инвестируют в активы, которые могут приносить высокую доходность. Кроме того, портфели в НПФ составляются и управляются профессионалами. Тимошкина также указала на то, что клиенты смогут получить налоговый вычет в размере 13% от суммы перечисленных добровольных страховых взносов.