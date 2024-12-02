Финансист Шнейдерман рассказал, что почти 30% россиян тратят не более 5% ежемесячного дохода на развлечения

Финансист Александр Шнейдерман в беседе с изданием «Газета.ru» выразил мнение, что сумма расходов у россиян в 2025 году останется на том же уровне.

По его словам, граждане России в среднем тратят на развлечения не более 5%. Речь идет о 30% опрошенных. Еще около 30% респондентов — не более 6-10%. В столице эта цифра составляет выше 20%, написал сайт kp.ru.

Около 50% ежемесячных расходов у россиян уходит на еду, медицинские услуги, лекарства и оплату коммунальных счетов, рассказал собеседник. У жителей Москвы расходы на развлечения увеличиваются, в том числе из-за частой доставки еды из ресторанов и кафе.