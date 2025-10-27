Финансист Селезнев заявил, что зумеры могут рассчитывать на пенсию до 40 тысяч рублей

Будущее поколение пенсионеров в России может рассчитывать на пенсию до 40 тысяч рублей. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.Ru» .

«Расчет основан на средней зарплате около 100 тысяч рублей и предполагаемом стаже 30–40 лет», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Селезнев подчеркнул, что отсутствие «провальных» лет в трудовом стаже позволит зумерам получать пенсии, сопоставимые с нынешними выплатами или немного выше.

Также эксперт отметил, что из-за дефицита средств в Социальном фонде России и старения населения нагрузка на пенсионную систему будет возрастать.