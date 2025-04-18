Финансист Селезнев: справедливая цена однокомнатной квартиры — не больше 3 млн рублей

Специалист по фондовому рынку Кирилл Селезнев поделился в интервью «Газете.Ru» мнением о том, сколько должна стоить недвижимость в России.

По его словам, цена на однокомнатную квартиру должна составлять 2,6–3 миллиона рублей, на двухкомнатную — 3,3–3,8 миллиона, а на трехкомнатную — 4,6–5 миллиона. При этом рыночная стоимость жилья в 1,5 раза больше этих значений.

«Справедливая стоимость квартиры — это то, что определяет рынок, без вмешательства сторонних факторов», — процитировал эксперта сайт kp.ru.

Специалист также добавил, что городская однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров, двухкомнатная — 50 квадратных метров и трехкомнатная — 70 «квадратов» далеки от условных мировых стандартов в 90 метров квадратных.

Селезнев отметил, что доступность жилья в России выше, чем в Азии, но ниже, чем в Европе. Кроме того, по его мнению, собственная квартира обойдется россиянам примерно в 10–12 годовых зарплат.