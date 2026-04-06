Финансист Селезнев назвал бриллианты бессмысленной инвестицией для россиян
Эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил «Газете.ru», что вкладывать деньги в бриллианты бессмысленно.
По его словам, мелкие камни уже много лет заменяются искусственными, качество которых настолько высоко, что анализ подлинности теряет экономический смысл.
Селезнев отметил, что инвестиции в бриллианты не приумножают и не сохраняют капитал из-за низкой ликвидности. Продать камень на внешних рынках практически невозможно, а внутри России придется снизить цену вполовину от исходной, которая к тому же падает каждый год в пересчете на доллары.