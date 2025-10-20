Финансист Щербаченко рассчитал, что в 2025 году салат оливье для новогоднего стола обойдется в 700 рублей

Новый год все ближе, и россияне начинают планировать праздничные мероприятия, включая составление меню. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко провел для Life.ru расчеты стоимости ингредиентов для классического салата оливье.

По данным специалиста, в 2025 году салат на четверых обойдется в 701 рубль, тогда как в 2024 году его стоимость составляла 601 рубль. С учетом приведенного рецепта стоимость ингредиентов главного новогоднего салата за год выросла на 2,50%.

Как отметили в Росстате, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года рост потребительских цен составил 7,98%, при этом цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,22%.

«Соответственно, рост стоимости ингредиентов на салат оливье идет значительно более низкими темпами», — добавил эксперт.

Снижение цен на яйца, картофель и морковь компенсировало рост цен на колбасу и майонез, подчеркнул Щербаченко.