Финансист Патешман посоветовал закупать продукты к Новому году в разных магазинах, чтобы сэкономить

Эксперт по личным финансам и независимый консультант Александр Патешман в беседе с Life дал советы россиянам, как можно снизить затраты на новогодний стол.

По словам финансиста, всего несколько простых манипуляций могут сберечь бюджет при подготовке к торжеству.

Сперва он советует заранее закупиться товарами с длительным сроком годности. Выбирать их можно на маркетплейсах, где, по словам Патешмана, часто предоставляют скидки и промокоды.

Что касается красной икры, эксперт советует прикупить только одну банку на 31 декабря. Он подчеркнул, что в последнее время деликатес сильно прибавил в цене.

В одном магазине можно купить на акциях дешевое мясо, в другом — дешевый сыр и молочные продукты, в третьем — овощи и фрукты.

В заключение финансист добавил, что в условиях инфляции и подорожавших товаров стоит поменять свои пищевые привычки и, например, перейти с красной и черной икры на красную рыбу.