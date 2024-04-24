Финансист Патешман посоветовал не экономить на подарках и путешествиях | 360°

24 апреля 2024, 16:06
Финансист Патешман посоветовал не экономить на подарках и путешествиях
Многие сталкиваются с проблемами при оптимизации собственного бюджета. На чем точно не стоит экономить, рассказал финансист Александр Патешман в беседе с «ФедералПресс».
Специалист посоветовал не скупиться на приобретение подарков.
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«Они — знак внимания, который к тебе вернется сторицей», — пояснил эксперт.
По его словам, не нужно жалеть денег на путешествия и впечатления. Воспоминания и опыт, полученные в поездке, сохранятся навсегда, чего не скажешь про телефон, который может разбиться.
Путешествия
Деньги
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