Финансист Патешман посоветовал москвичам совместить отдых в регионах с обслуживанием машины

Финансовый консультант Александр Патешман поделился советами, как уменьшить расходы на техническое обслуживание автомобиля весной. Об этом сообщил Life .

Специалист рекомендовал проводить диагностику в Москве, а ремонт стоит доверить сервисам в регионах, например в Калуге, где услуги существенно дешевле.

«Планируем выходные, совмещая отдых с обслуживанием. Выбираем, что хотим посмотреть, какие города, и записываемся в техцентры», — заявил эксперт.

Он также напомнил, что крупные столичные сервисы часто предлагают бесплатную мойку при замене деталей. Так, можно записаться на установку лампочки и в подарок получить клининг.