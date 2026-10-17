Финансист Ортман объяснила, зачем копить при небольшом доходе

По ее словам, небольшие накопления не стоит считать бессмысленными, даже если свободных денег всего 100–150 тыс. рублей. Эксперт сравнила этот принцип с заботой о здоровье: привычка ежедневно проходить 10 тыс. шагов не гарантирует конкретного результата, но формирует регулярность, которая в перспективе помогает менять образ жизни. В качестве ориентира Ортман советует направлять на накопления около 10% дохода, распределяя деньги с учетом личных возможностей и обязательных расходов, чтобы не отказываться от необходимых покупок и не залезать в долги.

Ортман отметила, что для тех, кто готов рассматривать финансовые инструменты, одним из вариантов могут стать брокерский счет и фонды денежного рынка. Такие фонды инвестируют в инструменты денежного рынка и могут приносить доход, связанный с текущими краткосрочными ставками. При этом их стоимость и доходность не гарантированы: возможны колебания, а результат зависит от рыночных условий, комиссий и налогообложения. В отличие от банковского вклада, такие вложения не застрахованы системой страхования вкладов.