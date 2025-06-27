Финансист Орлов предсказал повышение цен на бензин и авиабилеты в июле

Финансист Иван Орлов рассказал ОТР о том, какие изменения цен на товары и услуги ожидаются в июле 2025 года. По словам эксперта, цены на бензин могут вырасти на сумму от 50 копеек до полутора рублей за литр в первой половине месяца.

«Это как раз плюс 1–2% к началу месяца. И с июня по июль подорожание будет держаться в основном за счет сезонного фактора. То есть это отпуска, перевозки, сельхозработы, ну и еще плюс биржевые котировки нефти. При этом в течение июля также будет умеренный рост, примерно от 1% до 3%. И к осени возможен скачок плюс четыре-пять рублей за литр при повышенной инфляции», — поделился прогнозом Орлов.

Рост цен на бензин может быть связан с экспортными ограничениями, повышением акцизов и инфляцией.

В 2024 году рост цен на стройматериалы и мебель был вызван инфляцией и логистикой. В 2025 году ожидается сезонный умеренный прирост стоимости товаров. Производители мебели заложили увеличение себестоимости на 10–15% в первом квартале 2025 года. Потребительские цены выросли примерно на столько же. Весной и летом продолжится рост еще на 15–30%.

Авиабилеты и туры подорожают в июле из-за подъема тарифов, роста затрат на обслуживание аэропортов и ремонта авиапарка. Рост стоимости ожидается на уровне плюс 7–20%. Цены на коммунальные услуги также вырастут, добавил он.