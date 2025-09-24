Финансист Новикова заявила, что динамика цен на золото не связана напрямую с колебаниями курса

За прошедший год стоимость золота существенно возросла, достигнув нового исторического пика. Как пояснила в беседе со «Звездой» финансовый эксперт Марина Новикова, тройская унция теперь оценивается в рекордные 3 789 долларов.

Этот рост позволяет рассматривать инвестиции в драгоценные металлы как надежный способ защитить капитал от инфляции, особенно в условиях возможной девальвации рубля.

Стоит отметить, что динамика цен на золото не связана напрямую с колебаниями курса отечественной валюты. Стоимость благородного металла формируется под влиянием множества факторов мирового масштаба, включая политические и экономические условия. Таким образом, вложения в золото представляют собой долгосрочную стратегию сбережения активов, обеспечивающую относительную стабильность даже в период финансовых потрясений.