Финансист Михайлов призвал не вносить досрочный платеж, если ставка по депозиту превышает ставку по кредиту

Операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов рассказал «Газете.Ru» , что досрочное погашение кредита не всегда выгодно. Например, если ставка по кредиту ниже доходности вклада, то свободные деньги лучше положить на депозит.

Михайлов пояснил, что это касается россиян, которые продолжают выплачивать льготную ипотеку под 7–9 % или потребительские кредиты под 13–17%, оформленные несколько лет назад. Пока ставка по депозиту превышает ставку по кредиту, банк фактически доплачивает заемщику за то, что тот не гасит долг досрочно. В таком случае стоит откладывать деньги на депозит, а не торопиться с досрочным погашением, отметило ИА НСН.

Эксперт добавил, что не стоит направлять свободные средства на кредит, срок которого уже подходит к концу. При аннуитетной схеме большая часть процентов к этому моменту уже выплачена. Если у заемщика есть другие долги с более высокими ставками, сначала следует закрыть самый дорогой из них.

По словам Михайлова, досрочное погашение наиболее эффективно в первые годы выплаты кредита под 18–20 % и выше. В этот период значительная часть ежемесячного платежа приходится на проценты, поэтому уменьшение основного долга дает наибольшую экономию. Заемщик может сократить срок кредита, сохранив прежний платеж, либо снизить ежемесячную нагрузку.

Михайлов не советует расходовать на досрочное погашение финансовую подушку. В случае потери работы вернуть переданные банку деньги уже не получится. Если же решение принято, внеплановый платеж лучше внести в дату очередного списания и проконтролировать, чтобы банк направил его на уменьшение основного долга.