Финансист Медведев: финуполномоченный поможет разобраться с блокировками счетов в банках

В случае неправомерных блокировок счетов в банках россиянам следует обратиться к финансовому уполномоченному для защиты своих интересов. Об этом рассказал финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в беседе с News.ru.

По его словам, при поступлении жалобы эти специалисты действуют квалифицированно и добросовестно. Сотрудники банка, получая информацию о намерении клиента обратиться к финуполномоченному, «добровольно» разблокируют счета.

Медведев отметил, что этот процесс бережет от существенных материальных потерь.

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