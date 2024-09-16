Финансист Матвеева посоветовала планировать рацион заранее, чтобы сэкономить на питании

Продуманный рацион питания поможет сэкономить на еде и перераспределить оставшиеся деньги на другие нужды. Об этом «Газете.Ru» сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Как отметила собеседница издания, продукты, пересекающиеся в меню, так или иначе будут использованы и не потеряют срока годности. Также важно составлять список покупок перед походом в магазин. Таким образом, по словам Матвеевой, человек не купит лишнего.

Финансовый эксперт напомнила о домашних заготовках, которые позволят питаться полноценно и разнообразно, а также экономить бюджет.