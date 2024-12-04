Финансист Матвеева посоветовала брать на работу полезные снеки ради экономии

Финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с Life рассказала, каким образом можно снизить расходы на питание, не жертвуя при этом здоровьем и удобством.

Тем, кто работает в офисе, эксперт советует брать с собой на работу полезные снеки. Это могут быть не только бутерброды с рыбой и овощами, но и орехи, сухофрукты или батончики. Матвеева рассказала, что все эти продукты продлят чувство сытости до полноценного приема пищи.

По словам эксперта, стоимость обеда в кафе или ресторане часто выше, чем готовые блюда в магазине. Она предложила покупать на обед готовый перекус или же воспользоваться службами доставки. Финансист напомнила, что многие заведения общественного питания предлагают бизнес-ланчи с комплексными меню по более низким ценам в определенные часы.