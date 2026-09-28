Финансист Лобода спрогнозировал курс доллара на уровне 82–87 рублей в октябре

В начале октября курс доллара на внебиржевом рынке может составить 82–87 рублей, евро — 94–100 рублей, а юань на бирже — 12,20–12,95 рубля. Об этом «Известиям» сообщил член экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров Андрей Лобода.

По словам аналитика, в сентябре российская валюта стабилизировалась благодаря подорожанию экспорта, сокращению покупок валюты по бюджетному правилу и сохранению ключевой ставки на уровне 14%. Дополнительным фактором поддержки в начале октября останутся высокие цены на нефть сорта Urals — эксперт ожидает их не ниже 90 долларов за баррель.

Временное укрепление рубля на фоне налогового периода не говорит о долгосрочном тренде, подчеркнул Лобода. Главными фундаментальными рисками до конца года остаются дефицит бюджета, объем госдолга и геополитическая обстановка.