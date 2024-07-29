Финансист Лашко заявил, что новые условия предоставления семейной ипотеки могут вызвать недовольство у россиян

С 1 июля вступили в силу новые условия семейной ипотеки. Финансовый эксперт и руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко поделился своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» .

Он отметил, что семейная ипотека — это важный механизм поддержки семейного жилищного строительства, и изменения с 1 июля имеют как положительные, так и отрицательные моменты. В частности, ограничения по возрасту детей могут серьезно повлиять на доступность ипотечного финансирования для семей, отметил он.

В конце июля банки стали принимать заявки на ипотечные кредиты по обновленным условиям. Теперь ипотеку могут получить семьи с одним ребенком до шести лет, а также многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами. Ставка по ипотеке составляет 6% в год для всех регионов.

Алексей Лашко подчеркнул, что требование наличия ребенка не старше шести лет ограничивает возможности многодетных семей и семей с детьми старше этого возраста, что может привести к недовольству и потребности в поиске других финансовых решений.