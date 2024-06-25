Финансист Лашко: мужчине могут выплатить маткапитал, если он самостоятельно усыновил ребенка из детдома

Мужчина может претендовать на получение финансовой помощи в виде маткапитала, когда он самостоятельно усыновил ребенка из детского дома и является единственным усыновителем. Об этом «ФедералПресс» рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко.

«В таком случае мужчина после обращения в социальный фонд получает сертификат на материнский капитал уже на свое имя», — пояснил специалист.

Материнский капитал также выплачивают мужчине в случае смерти матери ребенка, лишения ее родительских прав или если она числится пропавшей без вести. Лашко подчеркнул, что наличие брака не имеет значения при получении маткапитала.