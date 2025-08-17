Финансист Хайдер назвала эффективные способы накопления на квартиру для ребенка

Облигации федерального займа и банковский вклад — оптимальные инструменты для накопления средств на покупку квартиры ребенку. Об этом «Москве 24» сообщила инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер.

Она подчеркивает важность предварительного расчета необходимой суммы и сроков накопления, так как бессистемное откладывание средств часто не приносит желаемого результата.

Банковский вклад, по ее словам, обеспечивает гарантированный возврат средств до 1,4 миллиона рублей, а накопительный вклад предпочтительнее текущего, поскольку гарантирует фиксированную ставку на весь срок договора. Эксперт также советует рассмотреть возможность открытия вклада в нескольких банках для диверсификации рисков.

Облигации федерального займа, как отмечает Хайдер, могут приносить доход за счет купонной доходности и прироста стоимости, особенно в условиях снижения ключевой ставки.

Инвестиционный советник призывает родственников не скрывать свои накопления друг от друга, чтобы избежать сложностей с поиском счетов и вкладов в случае непредвиденных обстоятельств.