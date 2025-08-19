Финансист Гришин отметил, что микрозаймы способствуют развитию малого бизнеса

Генеральный директор финансового сервиса «А ДЕНЬГИ» Олег Гришин в интервью радио Sputnik объяснил, в каких случаях микрофинансирование помогает малому бизнесу. Он отметил, что микрофинансовые продукты больше не ассоциируются исключительно с помощью людям в сложных жизненных ситуациях.

«Доля бизнесменов, использующих услуги компании для поддержки своего дела, выросла с начала 2025 года на 17% к 2022-2024 гг. Основные отрасли, пользующиеся микрофинансовыми продуктами, включают сельское хозяйство, грузоперевозки, IT-сервисы, косметические салоны и розничную торговлю», — отметил Олег Гришин.

Предприниматели обращаются за микрокредитами для поддержания финансовой устойчивости бизнеса, например, для закрытия кассовых разрывов или приобретения сырья и оборудования.

«Вот как один из клиентов компании описывает свое отношение к микрофинансовым продуктам: „Мне надо на неделю, не на год. А в банке — либо не дадут, либо дадут сто тысяч на три года. Это не про меня“», — рассказал Гришин.

По мнению эксперта, дальнейший рост сектора микрофинансирования возможен благодаря ориентации продуктов на конкретные потребности предпринимателей.