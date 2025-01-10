Финансист Фрумина: в январе 2025 года возможен рост инфляции

Исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина сообщила агентству «Прайм» , что в январе возможно увеличение инфляции вследствие дополнительных денежных выплат сотрудникам перед новогодними праздниками.

Однако уже в феврале, по словам эксперта, ситуация может выровняться, и Центробанк может сохранить текущую ключевую ставку или даже снизить ее.

Фрумина обратила внимание на то, что расходы россиян увеличились во время зимних каникул, частично из-за ограничений на поездки за рубеж, связанных с геополитической обстановкой и колебаниями валютного курса. Уменьшение темпов инфляции происходит благодаря снижению объемов кредитования корпоративного сектора. Банки приостановили выдачу ранее одобренных кредитов и повысили процентные ставки. В то же время некоторые финансовые учреждения продолжают увеличивать проценты по вкладам, что ведет к перераспределению средств и частичному изъятию их из оборота, написал «ФедералПресс».

Напомним, в декабре Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.