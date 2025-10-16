Финансист Файнман назвал повышение налогов инвестицией в устойчивость малого бизнеса

IR-директор ПАО АПРИ Игорь Файнман в интервью «Известиям» объяснил предпринимателям, как эффективно адаптироваться к грядущему повышению налогов

Как отметил эксперт, новый налоговый режим станет стимулом для перехода к прозрачному ведению бизнеса и официальным трудовым отношениям, обеспечивая социальную защиту сотрудников и стабильность предприятия.

По мнению специалиста, будущая налоговая модель предусматривает гибридный статус между самозанятыми лицами и индивидуальными предпринимателями, что позволит бизнесу пользоваться социальными гарантиями и официальными наемными сотрудниками. Оптимизация налогообложения через ИИС, страхование и работу с партнерами способна минимизировать нагрузку и повысить конкурентоспособность компаний.

Таким образом, повышение налогов не является угрозой, а становится возможностью пересмотреть подходы к управлению бизнесом и укрепить свое положение на рынке, подчеркнул Файнман.