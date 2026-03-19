Финансист Елин назвал погоню за «красивой» ставкой частой ошибкой при открытии вклада

Банковский вклад — это простой и доступный способ сохранить сбережения от инфляции и получить пассивный доход. Однако многие россияне теряют часть дохода из-за невнимательности. Подробнее рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин в беседе с Ura.ru .

По словам финансиста, самая частая ошибка — погоня за «красивой» ставкой.

«Внимание клиентов изначально привлекает яркая цифра максимальной ставки, которая служит лишь маркетинговым крючком. Но она не отражает реальную доходность вклада для конкретного человека», — объяснил специалист.

Он отметил, что банки часто устанавливают повышенную ставку только для новых клиентов или привязывают ее к выполнению ряда условий. Среди них — совершение крупных оборотов по карте и поддержание минимального остатка на счете.