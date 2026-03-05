Финансист Белянчикова рассказала, как избежать блокировки при снятии наличных

В последние месяцы в России ужесточились правила снятия наличных денег. Это связано с усилением мер по борьбе с мошенничеством. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова сообщила агентству «Прайм» , что в случае подозрительных операций система может временно ограничить возможность снятия наличных.

По закону, если операция проводится в необычное время, в незнакомом месте или нестандартным способом, то снятие наличных может быть ограничено на 48 часов. Также под подозрение попадают крупные переводы на собственный счет и изменения в способах входа в онлайн-банк, написали «Известия».

Чтобы избежать блокировки, экономист Татьяна Белянчикова рекомендует заранее уведомлять банк о планируемых значительных операциях, особенно если они проводятся в нестандартное время. Для крупных сумм безопаснее использовать кассу банка и подготовить документы, подтверждающие цель транзакции.