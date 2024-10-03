Финансист Беляев: цифры о средней зарплате в России отражают реальное состояние дел в экономике

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Ридусом» оценил доклад Росстата «Социально-экономическое положение России», в котором говорится, что среднемесячная номинальная зарплата в России в 2024 году составила 85 017 рублей (до вычета налогов).

Эксперт считает, что эти цифры, хоть и не полностью, но все же отражают реальное состояние дел в экономике. По его словам, большой вклад в рост показателя средней зарплаты внесли военные и сотрудники рабочих специальностей.

«Конечно, у кого-то зарплата вообще не растет, у кого-то растет, но не сильно, а кто-то в последнее время стал получать значительно больше», — сказал аналитик.

В заключение он добавил, что для более объективного понимания зарплат нужно брать сразу несколько показателей.