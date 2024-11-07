Финансист Бархота: запрос банками справок 2-НДФЛ и 3-НДФЛ поможет снизить закредитованность населения

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал, каким образом можно снизить закредитованность населения в России.

Он считает, что Центробанку необходимо ограничить доступ финансовых организаций к информации о гражданах. Если банк начнет просить справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, у гражданина, возможно, пропадет желание брать кредит.

«Банки в своей практике часто берут данные, которые доступны с точки зрения кредитных историй, выписки со счета пенсионного фонда и формируют свои предложения», — пояснил Бархота.

Специалист уверен, что если эту возможность закрыть, заемщиков станет меньше.

Ранее стало известно, что Центробанк намерен ограничить доступ к документам о доходах для оценки финансового положения физлиц.