Финансист Бархота сообщил, что объем наличных денег должен составлять не менее месячного массива расходов

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал «Абзацу» , что объем наличных денег у россиян должен составлять не менее месячного или двухмесячного массива потребительских расходов. Это необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно на фоне возможных блокировок счетов, болезней или других форс-мажоров.

По словам экономиста, в целом россиянам не нужны бумажные деньги, так как почти все услуги и товары можно оплатить картой. Однако из-за опасений по поводу возможных блокировок счетов и изменения ключевой ставки многие соотечественники снимают наличные, что привело к резкому росту их объема, написало радио Sputnik.

Бархота пояснил: «Фактор предосторожности стал играть в этой ситуации первичное значение».

Также эксперт подчеркнул, что ключевое значение при снятии средств играет остаток на счете. Если клиент банка выводит все деньги разом, вероятность заморозки операции и последующей блокировки реквизитов резко возрастает. Специалисты советуют не принимать радикальных решений без необходимости.