Финансист Балынин рекомендовал использовать пакетные предложения для экономии на услугах интернета

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с Ura.ru рассказал, как россияне могут сократить расходы на домашний интернет.

По словам специалиста, можно сэкономить до трети суммы платежа или даже сократить расходы в два раза, если использовать пакетные предложения. Однако итоговая экономия зависит от параметров подключения и потребностей абонента.

Эксперт рекомендовал проверить перечень услуг, включенных в ежемесячный счет. Часто клиенты оплачивают телевидение и другие сервисы, которыми не пользуются. Также можно рассмотреть возможность оплаты мобильной связи, домашнего интернета и телевидения у одного оператора.

Еще один вариант — выбор тарифа с меньшей скоростью, если текущие параметры избыточны. Кроме того, смена провайдера может помочь сэкономить, так как многие компании предоставляют скидки новым клиентам. Для тех, кто надолго уезжает из дома, некоторые операторы позволяют временно отключить интернет без оплаты за неиспользуемый период, подчеркнул Балынин.