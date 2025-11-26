Финансист Балынин отметил, что новый МРОТ повлияет на весь рынок труда

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT объяснил, какие последствия принесет увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2026 года.

По словам эксперта, если человек работает на полную ставку и получает меньше нового МРОТ, его зарплата вырастет. Новый МРОТ составит 27 093 рубля. Это повлияет на весь рынок труда, так как ускорит рост заработных плат в экономике. Однако работодатели, выплачивающие зарплату выше МРОТ, не обязаны увеличивать ее такими же темпами.

Балынин подчеркнул, что МРОТ используется не только для регулирования оплаты труда, но и для определения минимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Например, благодаря росту МРОТ размеры пособий по беременности и родам увеличатся.

«Поэтому с учетом всего вышеизложенного заключаю, что повышение МРОТ имеет огромное социально-экономическое значение», — подытожил эксперт.

Также Балынин отметил, что национальными целями развития Российской Федерации установлено повышение МРОТ опережающими темпами и достижение его величины не менее чем 35 тысяч рублей к 2030 году.