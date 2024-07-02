Финансист Арехина: в связи с отменой льготной ипотеки ожидать резкого снижения спроса на жилье не стоит

В России 1 июля завершилось действие программы ипотеки с господдержкой. Однако на этом фоне не стоит ожидать резкого снижения спроса на недвижимость, рассказала президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина сайту «Мир 24».

По словам специалиста, спад, безусловно, будет, но критическим для рынка он не станет. Наиболее ожидаемым эффектом от закрытия программы будет снижение темпов роста цен на недвижимость.

При этом в России продолжают действовать адресные программы поддержки, в том числе «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека». Таким образом возможности для приобретения жилья на льготных условиях у некоторых россиян сохраняются, отметила Арехина.