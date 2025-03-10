Финансист Андрианова: тестировать самозапрет на кредиты могут работники банков

Эксперт в области финансов Дарья Андрианова в разговоре с RT высказалась о попытках людей взять кредит после введения персонального запрета.

По ее словам, люди хотят убедиться, что механизм защиты от несанкционированного кредита действует. Многие обращаются за деньгами в микрофинансовые организации, так как получить заем там можно онлайн и без визита в офис.

Андрианова считает, что «тестировать» сервис самозапрета на кредиты могут и работники банков.

«Часть проверок проводят либо сотрудники финансовых организаций, либо люди, близкие к финансовой индустрии», — подытожила эксперт.

Напомним, банки и МФО отмечают обращения за кредитами после установки самозапрета через «Госуслуги» с 1 марта 2025 года.