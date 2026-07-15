Финальный этап «Кубка Защитников Отечества» по нардам состоялся в Астрахани
В Астрахани завершился финальный этап Всероссийского турнира «Кубок Защитников Отечества» по нардам, собравший 138 участников из 35 регионов страны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В соревнованиях приняли участие ветераны специальной военной операции, боевых действий и военной службы. Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с Федерацией нард России при поддержке правительства Астраханской области.
Турнир включал два формата состязаний: личный и командный зачет. Победу в личном первенстве одержал Владимир Равба из Луганской Народной Республики. Второе место занял Константин Иноземцев (Сахалинская область), а третье — Мхитар Акопян (Волгоградская область).