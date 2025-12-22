Финал Всероссийской олимпиады по агрогенетике прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика». Более 24 тысяч заявок поступило на участие в этом году, сообщил сайт « Время Н ».

За звание лучших боролись 170 старшеклассников из 31 региона России. В течение пяти дней финалисты проходили олимпиадные испытания по трем профилям: «Агрогенетика», «Агрохимия» и «Агротех».

Победителей и призеров отметили на площадке «Академии „Маяк“». Они получили дипломы и ценные призы, а также право поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов. Кроме того, некоторые участники могут получить до 100 баллов к ЕГЭ по биологии при поступлении в ведущие университеты России.