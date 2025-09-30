Финал творческо-образовательного конкурса «Комус Арт» прошел в Москве

Финал творческо-образовательного проекта «Комус Арт» состоялся в Москве. Принять участие могли: дети и взрослые, любители и профессионалы. Все работы оценивались отдельно.

«Мы очень рады видеть и постоянных наших участников, и новых. Многие дети с самого начала нашего конкурса. Сейчас они уже выросли и приобрели творческие профессии», — рассказала руководитель Event-направления компании «Комус» Анна Липилина.

В этом сезоне десятки призеров и победителей разделили призовой фонд — 1,5 миллиона рублей. Среди номинаций: лучший рисунок, лучшая поделка, айдентика Комус, работы, выполнение с помощью искусственного интеллекта и многие другие. Гарантированные призы от организаторов получили 6,5 тысячи участников.