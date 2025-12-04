Финал Кубка мира по шашкам стартует в Петербурге 8 декабря

Санкт-Петербург с 8 по 13 декабря 2025 года станет местом проведения финала Кубка мира по шашкам. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу городского комитета по физической культуре и спорту.

Соревнование соберет 50 лучших шашистов со всего мира на площадке Спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам.

Параллельно с международным турниром пройдут всероссийские соревнования с участием более 150 спортсменов. Это мероприятие станет первым за последние годы этапом такого высокого уровня, проводимым в Северной столице.