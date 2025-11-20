Финал конкурса по трудоустройству молодежи пройдет 2-3 декабря в Москве

Финальный этап Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи состоится в Москве 2 и 3 декабря. Представление и защита проектов по номинациям пройдут с 10:00 до 18:45. Для интересующихся будет доступна онлайн-трансляция.

На участие в конкурсе было подано 1055 заявок из 77 регионов России. В их числе оказались работодатели из разных сфер, в том числе органы государственной власти, местного самоуправления, госкорпорации, бюджетные учреждения, образовательные организации, ИП, коммерческие и некоммерческие объединения. Регистрация проходила до 14 сентября.

До заключительного этапа дошли лишь 129 претендентов. Списки финалистов опубликованы на сайте.

Представление и защита проектов по номинациям пройдет 2 и 3 декабря в Москве. Событие будет транслировать на платформе RUTUBE. Награждение победителей состоится 4 декабря.