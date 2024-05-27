Финал конкурса для многодетных мам прошел в Мытищах
Финал конкурса «Имя ее — мама» прошел в Мытищах. В соревновании приняли участие восемь многодетных мам из Подмосковья.
Главной задачей конкурса стала попытка отвлечь женщин от рутины, а также раскрыть их творческий потенциал. Сегодня практически каждая россиянка является не только успешным сотрудником, но и хранительницей семейного очага, отметила президент благотворительного фонда соцпрограмм Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова.
«Задача конкурса — подчеркнуть ценность многодетных семей. Показать, какими талантливыми, творческими, дружными могут быть многодетные семьи, и как много их у нас в Подмосковье. В них закладываются правильные жизненные ориентиры и ценности. Огромная заслуга в этом, конечно, принадлежит маме. Она как пуговка, на которой все держится», — заявила она.
Для того чтобы победить, участницам нужно было выполнить ряд заданий, среди которых — приготовить блюдо на скорость, представить собственный бизнес-проект и ответить на каверзные вопросы детей.
Конкурс запустил благотворительный фонд «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союза женщин России». Мероприятие стало способом отвлечь мама от ежедневной рутины и окунуть их в атмосферу дружеского, но азартного соперничества.
Победительницей стала многодетная мама Марина Чуракова из Лобни. Дома ее ждут супруг 11 детей.