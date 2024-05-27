Финал конкурса для многодетных мам прошел в Мытищах

Финал конкурса «Имя ее — мама» прошел в Мытищах. В соревновании приняли участие восемь многодетных мам из Подмосковья.

Главной задачей конкурса стала попытка отвлечь женщин от рутины, а также раскрыть их творческий потенциал. Сегодня практически каждая россиянка является не только успешным сотрудником, но и хранительницей семейного очага, отметила президент благотворительного фонда соцпрограмм Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Задача конкурса — подчеркнуть ценность многодетных семей. Показать, какими талантливыми, творческими, дружными могут быть многодетные семьи, и как много их у нас в Подмосковье. В них закладываются правильные жизненные ориентиры и ценности. Огромная заслуга в этом, конечно, принадлежит маме. Она как пуговка, на которой все держится», — заявила она.