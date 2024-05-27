Финал конкурса для многодетных мам прошел в Мытищах

пресс-служба г. о. Мытищи
Фото: пресс-служба г. о. Мытищи

Финал конкурса «Имя ее — мама» прошел в Мытищах. В соревновании приняли участие восемь многодетных мам из Подмосковья.

Главной задачей конкурса стала попытка отвлечь женщин от рутины, а также раскрыть их творческий потенциал. Сегодня практически каждая россиянка является не только успешным сотрудником, но и хранительницей семейного очага, отметила президент благотворительного фонда соцпрограмм Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Задача конкурса — подчеркнуть ценность многодетных семей. Показать, какими талантливыми, творческими, дружными могут быть многодетные семьи, и как много их у нас в Подмосковье. В них закладываются правильные жизненные ориентиры и ценности. Огромная заслуга в этом, конечно, принадлежит маме. Она как пуговка, на которой все держится», — заявила она.

пресс-служба г. о. Мытищи
Фото: пресс-служба г. о. Мытищи
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пресс-служба г. о. Мытищи
Фото: пресс-служба г. о. Мытищи
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пресс-служба г. о. Мытищи
Фото: пресс-служба г. о. Мытищи
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пресс-служба г. о. Мытищи
Фото: пресс-служба г. о. Мытищи
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пресс-служба г. о. Мытищи
Фото: пресс-служба г. о. Мытищи
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Для того чтобы победить, участницам нужно было выполнить ряд заданий, среди которых — приготовить блюдо на скорость, представить собственный бизнес-проект и ответить на каверзные вопросы детей.

Конкурс запустил благотворительный фонд «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союза женщин России». Мероприятие стало способом отвлечь мама от ежедневной рутины и окунуть их в атмосферу дружеского, но азартного соперничества.

Победительницей стала многодетная мама Марина Чуракова из Лобни. Дома ее ждут супруг 11 детей.

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