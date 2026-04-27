Финал кибертурнира «Диктант Победы» состоялся в Москве

Финал кибертурнира «Диктант Победы» по игре «Мир танков» прошел в Москве. В него из более чем 65 тысяч участников вышли всего 14 человек.

Организаторами соревнования выступили «Ростелеком», партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий и фонд «Сколково». Главная цель — через привычный для молодежи формат повысить интерес к истории Великой Отечественной войны. Чтобы выйти в финал, нужно было провести как минимум 15 боев и написать «Диктант Победы».

«В этом году мы решили привнести что-то новое, технологичное и современное — и как раз посмотрели в сторону киберспорта, который развивается во всем мире», — рассказал директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

Победители получили не только игровые бонусы — в следующем году они смогут посетить Парад на Красной площади.