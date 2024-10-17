Кандидат филологических наук руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея имени Долгих Андрей Журбин в беседе с «Радио 1» рассказал о роли поэта и писателя Михаила Лермонтова в русской литературе.
По его словам, он является основоположником психологического романа. Никто из авторов в русской литературе не развивался так стремительно, как Лермонтов, написал RT.
Лермонтову, несмотря на свою непродолжительную жизнь, до сих пор удается потрясать своим масштабом личности и умением анализировать, добавил Журбин.
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