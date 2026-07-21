Филолог Шушарина рассказала, что в Курганской области сохранились необычные диалектизмы

В Курганской области можно услышать уникальные варианты привычных слов, которые отражают языковые особенности нескольких регионов России. Кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык, литература и массовые коммуникации» гуманитарного института КГУ Ирина Шушарина рассказала URA.RU , что в Курганской области сохранились необычные диалектизмы.

Среди них — «иди ись» вместо «иди есть», а также слова и формы «навяливать», «подчаркивать», «задярживать», «она сяла», «асвальт», «отценка», «ндравиться» и «страмить».

Многие из этих диалектизмов постепенно уходят из повседневной речи, но продолжают встречаться в сельской местности и остаются частью языкового наследия региона.

Особенности касаются не только отдельных слов, но и произношения. На севере области сохранилось выраженное оканье, на юге чаще встречается аканье, а на большей части региона сформировался смешанный вариант. В обычной речи жители могут говорить «гарат», «гаварить», «пабежать», но при этом сохранять безударное «о» в предлогах: «по гораду», «по прагнозам».