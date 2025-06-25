Филолог Рудаков заявил, что использование англицизмов не способствует изучению иностранного языка

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков высказал мнение о том, что использование англицизмов в речи не способствует изучению иностранного языка, а является «попугайничеством в колониальном стиле». Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Он прокомментировал недавно принятый закон о защите русского языка в публичном пространстве.

«То, что сейчас эта тенденция (на использование англицизмов. — прим. ред.) выравнивается — это очень продуктивно и хорошо, потому что пусть люди учат язык в целом, а не выхватывают из него какие-то реплики или слова», — отметил Рудаков.

Филолог напомнил, что в 1990-х годах в речь россиян проникло множество иностранных слов, хотя у них есть аналоги в русском языке. По его словам, англицизмы использовались «по делу и не по делу и замусоривали наш язык».

Накануне президент России подписал закон о защите русского языка в потребительской сфере и городской среде. Теперь все вывески и информация о продуктах и услугах должны быть представлены на русском языке в первую очередь.